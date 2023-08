Mujer fue deportada y aerolínea con la que viajaba perdió a su mascota

Una mujer que se identificó como Paula Rodríguez, viajó el pasado sábado 26 de agosto desde Santo Domingo (República Dominicana), hasta la ciudad de Atlanta (EE. UU.) junto a su mascota 'Maia'.

La joven y su perrita (que había adoptado) arribaron al Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson debido a que en esta terminal aérea harían una conexión para llegar a California, ya que pasarían unas vacaciones de 15 días en la ciudad de San Francisco.

De acuerdo con la denuncia de Rodríguez, al pasar por migración varios funcionarios del aeropuerto se la llevaron a un lugar para realizarle un interrogatorio y fue separada de su mascota.

"Ellos me dijeron muy amablemente que lo sentían pero que yo no cumplía con los requisitos necesarios para entrar a los Estados Unidos. Se le ha negado el ingreso y debe ser enviada devuelta a su lugar de procedencia", indicó la joven al medio de comunicación Atlanta News First.

La mujer dio a conocer que tuvo que dormir en un centro de detención transitoria sin su mascota 'Maia', y al día siguiente las autoridades migratorias le ordenaron tomar un viaje de regreso a República Dominicana, pero esta se negó al darse cuenta que su mascota había desaparecido.

"En ese momento dije lo siento pero no puedo subir a ese avión sin conocer en dónde está mi perra", agregó Paula Rodríguez.

Paula empezó a experimentar un ataque de pánico en el avión debido a que su perrita 'Maia' había desaparecido, pero tuvo que abordar el vuelo porque el Control Fronterizo de los Estados Unidos le informó que no podía retenerla por más de un día.

Según el testimonio de la joven, un representante de la aerolínea Delta Airlines le informó que 'Maia' había desaparecido el mismo sábado luego de que esta escapó de su jaula.

"Está sin comida y sin agua, mi perrita 'Maia' debe estar asustada ", concluyó la mujer que esperaba encontrarla en el siguiente vuelo.

Por su parte Andrew Gobeil, director de comunicaciones del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, dio a conocer que todavía continúan con la búsqueda de 'Maia' y que cuando la encuentren se la enviarán de regreso a su dueña.