Mujer que dio a luz a gemelos en el baño de un hospital y los dos murieron

Los hechos ocurrieron en la provincia argentina de Santa Cruz, cuando la pareja llegó al hospital de Las Heras, ya que la madre había empezado su labor de parto, aunque no estaba a término.

La denuncia fue hecha por Miguel Ruiz, el papá de los gemelos, quien aseguró a través de Facebook que en el hospital se negaron a atender a su esposa Carolina, que en varias oportunidades rogó por atención médica al presentar contracciones seguidas.

“Mi señora estaba sufriendo muchas contracciones desde ayer al mediodía, vinimos más de cinco veces a la guardia para que, por favor, la pudieran ver y nadie me hizo caso. Para ellos, era una inyección y a la casa, mientras ella lloraba de dolor. Nadie quiso atenderla, Nadie nos quiso ayudar”, contó el papá de Mateo y Santino, los gemelos fallecidos.

Miguel Ruiz cuestionó por qué los médicos “no quisieron actuar como se debe, cuando ella tenía un embarazo gemelar”, y por qué decidieron enviarla a casa “más de tres veces en el estado en que se encontraba (…) Nadie me lo explica, todos se lavaron las manos. Hasta que mi señora no pudo aguantar más el dolor y rompió bolsa en el baño del hospital”.

“Tuvo el primer bebé, mientras yo gritaba para que alguien me ayudara y nadie me hacía caso”. Luego “vinieron los enfermeros con su gran paciencia a querer hablarle tranquilos, cuando ella los estaba pariendo en un inodoro de un hospital público. El segundo bebé estaba de cola y ellos la hicieron parir, cuando tendrían que haberle hecho una cesárea, ella se terminó desgarrando por culpa de estos animales”, continuó Ruiz.

Lo peor vino después, el joven contó que luego de la traumática experiencia, “ella estaba bien por suerte, pero los bebés eran demasiado prematuros y no pudieron aguantar”.

“Un generalista que se hace llamar ginecólogo, me dijo que él pudo reanimar a un bebé y faltaba reanimar el otro para poder derivarlos a Caleta Olivia. En eso yo me armé de mucha fe y felicidad pensando que había esperanza de que mis bebés pudieran salir adelante. Me tuvieron de acá para allá. Pregunté, recorrí todo el hospital y nadie me decía nada. Hasta que llegó la ginecóloga y me dijo que era todo mentira” y que los bebés habían fallecido..