Mujer que nació con dos úteros quedó embarazada en ambos

Un extraño caso tiene conmocionada a la comunidad médica en Alabama (EE. UU.) luego de que se conociera que una mujer nació con dos úteros.

Caleb Hatcher y su esposa Kelsey Hatcher se enteraron el pasado mes de junio que estaban esperando un nuevo miembro en su familia, sin embargo, luego de una primera ecografía, los ginecólogos le informaron que estaba gestando dos bebés, uno por cada útero.

"Dije: 'Bueno, ahí dentro hay dos'. Y [mi marido] me dijo: 'Estás mintiendo'. Le dije: 'No, no miento'", indicó Kelsey al medio de comunicación WVTM 13.

A pesar de que esta pareja ya tiene tres hijos de 2,4 y 7 años, ahora esperan a dos nuevos miembros de su familia que, según los médicos, serán dos niñas y nacerían para Navidad.

Aunque la mujer le explicó a la enfermera que tenía dos úteros antes de realizarse la ecografía, las dos se llevaron una sorpresa al ver que se estaban gestando dos bebés.

Caleb Hatcher, dio a conocer que cuando su mujer le llamó para contarle la inesperada noticia que esperaban dos bebés más, su reacción fue: "No sé qué ha pasado diferente esta vez, pero es una locura".

Por su parte, el experto en embarazos de alto riesgo del Hospital de la Universidad de Alabama, Richard Davis, explicó que la probabilidad de este tipo de embarazos está “muy por debajo del 1 %” de las mujeres nacen con doble útero y doble cuello uterino. Tal vez 3 de cada 1.000 mujeres podrían tenerlo”.

A pesar de que Kelsey Hatcher manifestó sentirse abrumada debido a que su caso se ha vuelto viral en todo el mundo, reconoce que es un caso sumamente extraño.

Mientras tanto los médicos especialistas que están tratando a Kelsey afirmaron que las dos niñas que espera la pareja se están gestando de manera adecuada y, aunque su embarazo se considera de alto riesgo, lo único difícil para esta madre "será cuando ambas (o quizá solo una) decidan nacer".