Mujer reveló secreto de su juventud: Tiene 75 años y parece de 30

Con el pasar de los años, muchas personas comienzan a preocuparse más y más por las señales de envejecimiento y buscan todo tipo de alternativas para lucir más joven, aunque no siempre sea efectivo.

Sin embargo, recientemente se conoció el caso de una mujer de 75 años que parece de menos de 30, lo que ha sorprendido a miles de usuarios en redes sociales.

Se trata de Carolyn Hartz, una mujer australiana de 74 años, que a través de su cuenta de Instagram, en la que tiene casi 100 mil seguidores, da los detalles de su "eterna juventud".

El secreto de la abuela más sexy

Y es que Hartz tiene una silueta, un cuerpo y una piel que muchas mujeres décadas más jóvenes envidiarían. Esta madre de tres hijos que vive cuenta que dejó el azúcar hace 30 años después de haber sido "adicta" a los dulces durante años.

"Muchas mujeres después de los 50 años piensan que no es posible mantener una forma y un peso razonables cuando llegan a los 50 años o más", dijo la mujer al Daily Mail Australia.

En ese sentido, envió un mensaje a esas mujeres que ya se resignaron con recuperar su figura: "Incluso hablo con mujeres de 40 años que han tenido hijos y piensan que no pueden recuperar su cuerpo después del parto".

La señora Hartz dice que si bien puede ser "un poco más difícil" mantenerse en forma para las mujeres después de los 40, "todavía puede ser posible si realmente quieres esforzarte en ello".

"Sabemos que nuestro metabolismo se ralentiza a medida que envejecemos, lo único que significa que tenemos que tomar el control y tomar decisiones más saludables y trabajar un poco más duro", afirmó.

Por esa razón, su principal recomendación es dejar el azúcar y cuidarse con su alimentación: "Creo que es muy importante ser consciente del tipo de comida que comes y la cantidad de comida que comes. Ser consciente mientras come es un factor muy importante".

Hartz también intenta mantenerse alejada del sol, sabiendo el daño que sus rayos pueden causar a su piel. Hartz le dijo al Daily Mail que le extirparon el cáncer de la nariz cuando tenía 30 años. Ahora usa protector solar todos los días debajo del maquillaje y nunca se hace bajo el sol.

Fotos de la mujer