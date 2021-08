Al pasar los años, Crystal y John no dejaron de escribirse y aseguran que se enamoraron a través de las palabras.

Por ello que, sin importar que Tiedjen había matado a su joven hermano, Strauss aceptó casarse con él.

La pareja contrajo nupcias a principio de este mes y aseguran estar muy felices. “Lo amo, obviamente. Si no lo amara, no estaría aquí con él. Superaremos esto. Va a ser un desafío, no hay duda al respecto", relató la esposa.

Por su parte, Tiedjen afirmó que están destinados a estar juntos. "Con todo mi corazón la amo. No pienso en nadie más y quiero estar con ella toda mi vida”.

