Mujer se quemó el rostro con un huevo luego de realizar un truco de cocina de TikTok

El terrible accidente le provocó graves quemaduras en la parte derecha del rostro.

"Fue el dolor más insoportable de mi vida. Fue un momento aterrador para mí. Estaba en absoluta agonía”, relató . “Después de que sucedió, puse mi cara debajo del grifo durante 20 minutos, pero la quema duró 12 horas. Simplemente no se detuvo”

La mujer residente de la ciudad de Bolton, Inglaterra, afirmó que quedó traumatizada, por lo cual no quiere volver a comer huevo en toda su vida.

Shafia Bashir, hizo un llamado a sus seguidores y a los usuarios de las redes sociales para que no realicen estas recetas si no viene acompañado de un experto. "Simplemente, no quiero que nadie más pase por esto”, conluyó