Murió ahogado en Brasil, el padre del arquero del Liverpool

El padre de Alisson Becker, portero del Liverpool, murió en Brasil en extrañas circunstancias mientras nadaba en un lago situado en su propiedad.

Jose Becker, de 57 años, se ahogó mientras nadaba, según confirmaron las autoridades locales.

El hombre fue hallado muerto después de haber sido reportado como desaparecido por su familia tras haber salido a nadar en la represa.

