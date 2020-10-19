Murió de coronavirus un influencer fitness que negaba la existencia del virus
La esposa de Dmitriy Stuzhuk de 33 años, confirmó su deceso.
Dmitriy Stuzhuk, influencer ucraniano, falleció a los 33 años de coronavirus tras contagiarse en un viaje a Turquía, según confirmó su esposa Sofia Stuzhuk por sus redes sociales.
Este influencer fitness, que no creía en el coronavirus, hizo una publicación hace una semana en donde confirmó que estaba contagiado e hizo un llamado de conciencia colectiva: “el covid no es una enfermedad efímera. Es pesada”.
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Hay que recordar que este joven hacía publicaciones recurrentes en donde negaba el coronavirus y todo lo referente a la pandemia.
ВСЕ ПРОШЛОЕ ОСТАЁТСЯ В ПРОШЛОМ.👋 Нет смысла в нем копаться, искать правых или виноватых, выносить все личное на всеобщее обсуждение. Каждый имеет право совершить ошибку. Идеальных людей нет и уж точно не стоит никого судить. ⠀ Имеет значение только настоящее и будущее, в котором я намерен быть счастлив и хочу, чтобы мои дети были счастливы. Думаю о том, какое будущее создавать своим детям. В этом одна из миссий родителя — защищать жизнь свою и своих детей. ⠀ Все, что было в прошлом, пусть там и остаётся. У меня нет желания в нем копаться и рассуждать о том, что там было, не хочу чтобы это делал кто-то другой. ⠀ Чтобы не происходило, есть вещи, которые должны оставаться внутри. ЛИЧНОЕ должно оставаться только между мужчиной и женщиной. Но если когда-то человек был твоим выбором — нужно уважать свой выбор и с уважением относиться к общему прошлому. Жить только настоящим и будущим, твёрдо смотреть вперед и не оглядываться назад. ⠀ Никогда не думал, что нужно будет чуть ли не с топором в руках защищать свои личные рамки и границы. ⠀ Всех крепко 🤗
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Мои впечатления от западной Украины где я провёл 2 недели 👏 ⠀ Мне понравился каждый город в котором я был: Львов, Ивано-Франковск и конечно же Яремча. ⠀ Львов запомнился своей старо-европейской архитектурой, добрейшими людьми и множеством новых гурманских заведений. Ещё там на каждом углу теперь курят кальяны 💨😂 Во Львове очень красиво и спокойно😌 ⠀ Ивано-Франковск — много слышал, но был приятно впечатлён. Необыкновенно живой и яркий, зелёный, живописный город, в котором жизнь бьет ключом🔥 Очень много молодых, красивых, креативных и интересных людей. В этом городе своя особенная атмосфера, люди там добрые и отзывчивые, простые и радостные. Везде атмосфера легкости и кайфа 👍 Не удивительно что Ивано-Франковск называют самым блогерским городом Украины 🙌 ⠀ И последнее, особенно волшебное место✨где всегда свежий воздух и какая-то своя чарующая атмосфера горной природы🏔🙏 Буковель В это место хочется возвращаться снова и снова, чтобы отдохнуть от суеты и просто расслабится, наслаждаясь диво-чарующей природой и ее красотами😍 ⠀ В этой части нашей красивейшей страны я встретился и познакомился ближе с теми, кого давно знал и нашёл много новых друзей💪 Невероятно добрые и отзывчивые люди живут там, ⠀ Благодарю всех вас за гостеприимство и хочу сказать, что я обязательно ещё вернусь😉 ⠀ Ещё в этой поездке я открыл для себя ЧАНЫ😍 много слышал, но не представлял на сколько они кайфово освежают и очищают. ⠀ Кто так же кайфует от западной Украины как и я, признавайтесь ?😜
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Asimismo, dio detalles del momento en que se dio cuenta que estaba contagiado. Dijo que lo notó por su cuello hinchado, dificultad para respirar, dolor de estómago y tos.
Finalmente, tras hacerse la prueba confirmó que había dado positivo y ante la gravedad en su estado de salud terminó hospitalizado.
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Su esposa Sofia Stuzhuk, que también tiene un estilo de vida fitness, escribió un mensaje desconsolador a través de su cuenta oficial de Instagram en donde le agradeció su amor, enseñanza y los tres valiosos hijos que le dejó.
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"Tú y yo hemos vivido y experimentado mucho. Has estado ahí tanto para la alegría como para la tristeza. Me has enseñado mucho y he crecido mucho contigo. Te estaré agradecido por el resto de mi vida por nuestros tres hermosos hijos", escribió.
Я пришла к тебе маленькой 19летней Сонечкой, а ушла взрослой и независимой Софией Стужук. ⠀ Да, у нас не сложились отношения. Да, было много проблем. Но эти отношения дали так много нам🙏🏻 Мы столько всего с тобой прожили и пережили. Ты был рядом и в горе и в радости. Ты научил меня столькому многому. Я на всю жизнь останусь тебе благодарна за наших троих прекрасных детей За весь бесценный опыт И за то, кем я с тобой стала Ты встретил меня совсем юной. Обычной 19летней девчонкой, студенткой 2го курса. Полюбил меня, как умел. Забрал к себе и заботился так, как умел. Ты дал так много мне уроков. Я с тобой выросла. Я с тобой стала мамой троих прекрасных деток и даже одного небесного. Я с тобой научилась принимать важные решения. Я с тобой научилась быть взрослой и независимой. Я с тобой стала самодостаточной. Я с тобой нашла свои травмы и боли. Я нашла над чем работать. Я нашла точки роста. Я трансформировалась сумасшедше. Я стала Софией Стужук. Я постоянно придумывала что-то новое и меняла мнение по миллион раз, а ты всё принимал. На любой мой движ ты соглашался в основном с энтузиазмом. Всегда поддерживал любые мои идеи, всегда выслушивал, прислушивался и старался понять. Ты был со мной в самые сложные и самые прекрасные моменты моей жизни. Мы с тобой прожили самый прекрасный опыт на свете рождения наших детей. И твоя поддержка была бесценна. Да, ты никогда не дружил с камерой и сам мне об этом говорил. Но в жизни ты всегда направлял меня и часто давал мне нужные и мудрые советы🙏🏻 За нашими плечами остались 6 лет полных событий. Десятки путешествий, куча эмоций. Господи, как же мне горько, что ты не прислушивался ко мне по поводу здоровья🙏🏻 Но мы всегда уважали выборы друг друга❤️ Мы уже больше не были вместе, но от этого мне больно не меньше. Мне так жаль Мне очень жаль Благодарю тебе за всё, важный мой человек, мой главный учитель, мой проводник, отец моих деток❤️ Ты наш ангел-хранитель и твоя любовь всегда будет оберегать наших ангелочков❤️ Как же больно осознавать Светлая тебе память, Дима Стужук🙏🏻
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Y agregó: "He aprendido a ser independiente contigo. Me he vuelto autosuficiente contigo. Encontré mis traumas y dolores contigo. He encontrado algo en lo que trabajar. He encontrado mis puntos de crecimiento. Me he transformado locamente".
Finalmente, aseguró que él sería el ángel guardián de la familia y bendijo su memoria. "Gracias por todo mi hombre importante, mi director, mi guía, mi padre, mi amor", finalizó.
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ❤️ ⠀ 14 февраля - не самый выдающийся праздник, конечно, но это супер подходящий день ещё раз порадовать свою вторую половинку🤗❤️ ⠀ Радуйтесь каждый день, дарите внимание, тепло, Любовь своим любимым и будьте любимы🔥❤️ ⠀ Благодарим талантливую @wolf_loves_finist за волшебные фоточки😍
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