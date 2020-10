Murió de coronavirus un influencer fitness que negaba la existencia del virus 

Dmitriy Stuzhuk, influencer ucraniano, falleció a los 33 años de coronavirus tras contagiarse en un viaje a Turquía, según confirmó su esposa Sofia Stuzhuk por sus redes sociales.

Este influencer fitness, que no creía en el coronavirus, hizo una publicación hace una semana en donde confirmó que estaba contagiado e hizo un llamado de conciencia colectiva: “el covid no es una enfermedad efímera. Es pesada”.

Hay que recordar que este joven hacía publicaciones recurrentes en donde negaba el coronavirus y todo lo referente a la pandemia.

Asimismo, dio detalles del momento en que se dio cuenta que estaba contagiado. Dijo que lo notó por su cuello hinchado, dificultad para respirar, dolor de estómago y tos.

Finalmente, tras hacerse la prueba confirmó que había dado positivo y ante la gravedad en su estado de salud terminó hospitalizado.

Su esposa Sofia Stuzhuk, que también tiene un estilo de vida fitness, escribió un mensaje desconsolador a través de su cuenta oficial de Instagram en donde le agradeció su amor, enseñanza y los tres valiosos hijos que le dejó.

"Tú y yo hemos vivido y experimentado mucho. Has estado ahí tanto para la alegría como para la tristeza. Me has enseñado mucho y he crecido mucho contigo. Te estaré agradecido por el resto de mi vida por nuestros tres hermosos hijos", escribió.

Y agregó: "He aprendido a ser independiente contigo. Me he vuelto autosuficiente contigo. Encontré mis traumas y dolores contigo. He encontrado algo en lo que trabajar. He encontrado mis puntos de crecimiento. Me he transformado locamente".

Finalmente, aseguró que él sería el ángel guardián de la familia y bendijo su memoria. "Gracias por todo mi hombre importante, mi director, mi guía, mi padre, mi amor", finalizó.