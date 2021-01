Murió la mujer herida durante irrupción de seguidores de Trump al Capitolio

La mujer que fue herida de bala este miércoles durante el asalto de seguidores del mandatario saliente de EE.UU., Donald Trump, al Capitolio, en Washintón, murió, indicaron fuentes policiales al canal MSNBC.

La mujer fue trasladada de emergencia con una fuerte hemorragia desde el interior de la sede legislativa durante el asalto de centenares de manifestantes que se prolongo durante varias horas hasta que fueron desalojados a última hora de la tarde.

A woman bleeding heavily is wheeled away from the U.S. Capitol as CPR is performed by emergency medical personnel. pic.twitter.com/kG1OoL9GqT