Murió Mohamed Barkindo, secretario general de la OPEP

El secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el nigeriano Mohamed Barkindo, falleció a los 63 años de edad, informó hoy el director gerente de la Corporación Nacional Nigeriana de Petróleo (NNPC), Mele Kyari, en su cuenta de Twitter.

"Hemos perdido a nuestro estimado Dr. Mohamed Sanusi Barkindo. Murió alrededor de las 11 de la noche de ayer, 5 de julio de 2022", escribió Kyari en su tuit.

Lea también: El autor de la matanza del 4 de julio en Estados Unidos es acusado de siete asesinatos

"Sin duda es una gran pérdida para su familia inmediata, la NNPC, nuestro país Nigeria, la OPEP y la comunidad energética mundial. Los arreglos para el entierro se anunciarán en breve", concluye su breve comunicado.

En la misma red social, la OPEP confirmó más tarde la inesperada muerte del "líder más querido del secretariado" de la organización.

We lost our esteemed Dr Muhammad Sanusi Barkindo. He died at about 11pm yesterday 5th July 2022. Certainly a great loss to his immediate family, the NNPC, our country Nigeria, the OPEC and the global energy community. Burial arrangements will be announced shortly.