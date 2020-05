Musk reanudó producción de Tesla en planta de California pese a la prohibición

Elon Musk, el fundador de Tesla, anunció este lunes el reinicio de la producción en su factoría de Fremont, en Alameda (California, EE.UU.), y afirmó que está dispuesto a ser arrestado por violar la prohibición de ese condado de que reanude las operaciones.

"Tesla está reanudando su producción hoy contra las normas del condado de Alameda. Yo estaré allí junto con los demás. Si alguien es arrestado, pido que sea solo yo", dijo Musk en Twitter.

Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me.