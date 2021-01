Nancy Pelosi pidió evitar que Trump use códigos nucleares

La jefa de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo este viernes que habló con un jefe militar para asegurarse de que el presidente Donald Trump no use códigos nucleares, y advirtió que el Congreso actuará si el mandatario no renuncia voluntariamente.

"Esta mañana hablé con el presidente del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, para analizar las precauciones disponibles para evitar que un presidente inestable inicie hostilidades militares o acceda a los códigos de lanzamiento y ordene un ataque nuclear", dijo en un comunicado la líder de los demócratas en el Congreso.

"La situación con este presidente desequilibrado no podría ser más peligrosa", prosiguió, prometiendo que el Congreso tomará "medidas" si Trump "no deja el cargo de manera inminente y voluntaria".

Los demócratas y algunos republicanos, han presionado al vicepresidente Mike Pence, leal lugarteniente de Trump, que invoque la enmienda 25 de la Constitución, acusado de incitar los hechos de violencia que terminaron en el asalto de la sede del Congreso el miércoles.

Sin embargo Pence se opone a apelar a este mecanismo, según informó el New York Times citando una fuente próxima al vicepresidente.

En medio de crecientes llamados a su destitución, el presidente Trump condenó el jueves el caos desatado la víspera en el Capitolio y prometió una transferencia de poder "tranquila" a Joe Biden, quien lo acusó de desencadenar "un asalto total" contra las instituciones. Sin embargo eso no será suficiente para que los congresistas demócratas busquen llevarlo al que podría ser su segundo juicio político para que sea destituido antes de que acabe su gobierno por lo ocurrido en el Capitolio.

Nancy Pelosi también confirmó este viernes que las banderas del Capitolio de Estados Unidos fueron izadas a media asta tras la muerte de un policía que elevó a cinco los muertos en el asalto de ese edificio por partidarios del presidente saliente.

Se trata del policía del Capitolio Brian Sicknick, de 42 años, que fue golpeado en la cabeza con un extintor de fuego cuando enfrentaba a quienes irrumpieron el miércoles en el Congreso.