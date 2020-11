Naomi, la nieta influenciadora de Joe Biden que fue protagonista en las elecciones EE.UU.

Todo parece apuntar a que Joe Biden, el candidato demócrata se quedará con la Casa Blanca y aunque su nombre encabeza casi todos los titulares de medios internacionales, una de sus familiares también amaneció siendo protagonista.

Se trata de Naomi Biden, la nieta mayor del candidato estadounidense, quien a sus 27 años es socióloga y este año se graduó de Derecho.

Naomi es la hija mayor de Hunter Biden y Kathleen Buhle, con quien se divorció en 2015 y tienen además otras dos hijas: Finnegan y Maisy.

Su nombre es en honor a la hermana de su padre, Naomi, una bebé de un año que falleció junto a su madre en un accidente de tránsito en los años 70. Fue un duro golpe para Joe Biden, pues vio morir a su esposa y a su pequeña hija. En el hecho sus dos hijos Beau y Hunter, quedaron gravemente heridos.

Una de las cosas que ha llamado la atención es su gran amistad con Tifanny Trump, hija del presidente de EE.UU., a quien conoció cuando estudiaba sociología en la Universidad de Pensilvania y allí nació su cercana relación, que se ha mantenido al margen de la enemistad de sus abuelos, Biden y Trump.

La joven abogada ahora se ha convertido en toda una influencer al defender a su abuelo a capa y espada en redes sociales.

Su cuenta de Twitter parece de la jefe de campaña de Biden, todos sus comentarios son defendiendo a su abuelo y pidiendo a las personas que voten por la libertad del país para acabar con el daño que les hizo, a su parecer, Donald Trump.

Growing up whenever I doubted myself, felt anxious or scared, my Pop would say to me “failure at some point in life is inevitable, but giving up is unforgivable.” It must’ve finally sunk in because win or lose, I know I’ll be ok, you’ll be ok, America, will be ok.



We got this.