"Necesitamos el apoyo del mundo para acabar con el régimen": Líder iraní refugiada en España

La activista iraní Ghazaleh Khorraminiya, quien se encuentra refugiada en España, habló de la difícil situación que se vive en Irán tras un mes de la detención y muerte de Mahsa Amini en Teherán, en medio de las protestas que dejan más de 220 personas muertas.

En diálogo con RCN Mundo, la mujer, quien además es profesora de arte visual y ciencia, dijo que “ya teníamos varias actividades de las mujeres desde hace mucho más que un mes. Desafortunadamente no he tenido ningún tipo de comunicación directa con mi familia y mi país. Tampoco he podido comunicarme con mis amigas y amigos, muchos de ellos se encuentran en cárceles, pero no tenemos una cifra exacta".

Ghazaleh aseguró que el gobierno de su país no es honesto y que actualmente no saben exactamente cuántas personas han muerto o están en prisión. “Sé que hay amigos míos que han sido detenidos, pero eso lo sé por internet, no porque me haya enterado directamente”, dijo.

Frente a los cambios que han tenido las protestas en Irán, dada la participación de jóvenes y hombres, la activista señaló que esto es beneficioso para buscar cambios.

“Todos queremos cambios porque está claro que este gobierno no va a mejorar, todos los días está peor. Son los peores humanos del mundo y sí queremos revolución”, aseveró Ghazaleh.