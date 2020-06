Niegan intento de Trump de bloquear publicación del libro de John Bolton

Un juez del Tribunal de Distrito de Wasington anunció que negó una solicitud del Gobierno del presidente, Donald Trump, que tenía como fin bloquear el lanzamiento del libro del exasesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton.

El juez, Royce Lamberth, había dejado para este fin de semana tomar una decisión, con el fin de obtener más datos al respecto del Departamento de Justicia.

"Si bien la conducta unilateral de Bolton despierta preocupaciones de seguridad nacional, el Gobierno no probó que una interdicción sea un remedio apropiado", escribió el juez.

El magistrado dijo que una revisión de pasajes que el Gobierno sostiene que contienen material clasificado, lo ha convencido de que Bolton "probablemente puso en peligro la seguridad nacional a través de la publicación".

El libro titulado 'The Room Where it Happened' ('La habitación donde sucedió'), fue enviado a las librerías para su publicación el martes y muchas de sus acusaciones más condenatorias contra Trump han sido reportadas en los medios.

Un juez federal de Estados Unidos evaluó la última oferta de Donald Trump para detener la publicación del explosivo libro del exasesor presidencial John Bolton, pero al haberse ya difundido gran parte de su contenido las esperanzas de la Casa Blanca parecen escasas.

"No veo realmente qué puedo hacer con todos esos libros que ya se distribuyeron a lo largo del país", dijo el juez Royce Lamberth en una audiencia en el tribunal federal de Washington, DC, refiriéndose a las copias de 'The Room Where it Happened' ('La habitación donde sucedió'), ya ha sido diseccionado por los medios.

El Departamento de Justicia solicitó la audiencia de emergencia para detener la publicación, prevista para el martes.

Pero el libro del exasesor en seguridad de Trump ya ha sido enviado a todo Estados Unidos y otros países, mientras que el propio Bolton se ha embarcado en una serie de entrevistas con los medios para promover su trabajo.

"El caballo, como solemos decir en Texas, parece estar fuera del establo", dijo Lamberth. El juez no especificó cuándo se pronunciará sobre la solicitud de la Casa Blanca.

El Gobierno argumenta que el libro de Bolton "esté plagado de informaciones confidenciales que afectan la seguridad nacional".