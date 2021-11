Niña acabó embarazada de su hermano y dio a luz al bebé

Ante la sorpresa de todos, los resultados arrojaron que la menor estaba en proceso de gestación. Sin embargo, ella aunque negaba haber tenido relaciones sexuales, los médicos por medio de otros pacientes, se lograron enterar que la infante había sido abusada por su hermano, ya que quiso desahogarse con alguien más.

Una vez se conoció este aberrante hecho, la Policía local acudió al lugar para hacer interrogatorio a su hermano de 14 años que en primera instancia negó haber cometido este delito. Aún así, minutos más tarde ambos aceptaron que en efecto se trataba de una conducta sexual, en contra de la pequeña.

Luego de hacer el reporte, la justicia ordinaria de este país emitió una orden de detención contra el joven de 14 años calificándolo como delincuente sexual, según lo determinó la juez Georgina Buckley.

Posteriormente, el caso fue remitido a un juzgado de la ciudad de Swansea, donde se leyó una declaración de la pequeña, quien dijo no querer volver a su casa por temor, y que solo esperaba que el bebé que lleva dentro de su vientre se encontrara en óptimas condiciones, y que no presentara ninguna afectación de salud por la genética que tienen en particular con su hermano.

Según medios locales, como el Wales Online, el abogado del menor en su defensa dijo que ellos dos se habían criado en un hogar completamente disfuncional, donde su nivel de crianza lo habría llevado a tomar este tipo decisiones.

Pero lo más insólito del asunto es que su defensor argumentó que el menor duró sometido durante 10 años a hechos de pornografía infantil, por lo tanto se podría manifestar como que este joven tendría periferia sexual distorsionada.

Por último, el abusador que se declaró culpable y fue condenado a dos años de prisión en una correccional para menores. Deberá trabajar y al mismo tiempo estudiar, como una medida correctiva, para afrontar valores.