Niña de 11 años escapó con supuesto novio de 35 años: El hombre la engañó

“Mamá le dejo este papel para que no se asuste cuando ya no este, pero usted sabía que yo estaba enamorada y quería a Gustavo, así que me fui con él para su país, Nicaragua”, escribió la menor.

En la carta, Rosa, le expone las razones por las cuales decidió escaparse con Gustavo y le pide a su mamá que por favor no se enoje.

“Me fui porque lo quiero y no porque él me obligó, sino por amor, por favor déjeme ser feliz con él sin tener ningún problema”, dice Rosa.

Rosa vivía en el Salvador junto a su madre, quien pide ayuda a las autoridades para poder ubicar a su hija y poderla llevar de regreso a su hogar.