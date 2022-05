Niña de tres años murió en un ‘exorcismo’ hecho por familiares: La torturaron hasta la muerte

A parte de este aterrador caso, lo que generó más impacto fue un video en YouTube que subió la mamá después de la muerte de su hija, en una cuenta, bajo el nombre de Elisaa Santos, que no siente ningún arrepentimiento por el suceso, comentando “estoy muy agradecida, ya que ella ya no va a crecer en este mundo, en este mundo en el que vivimos y no sufrirá más”

“No me preocupo demasiado por eso, porque Dios conoce la verdad, y la verdad siempre sale a la luz”, dice después de ver como las personas estaban en su contra.

Le puede interesar: Autor de tiroteo en iglesia de California podría ser condenado a pena de muerte

“Son muchas las razones por las que Dios se la llevó. ¿Y si le hubiera pasado algo, si hubiera tenido una enfermedad? Es lo que es. Tengo que ser positiva acerca de la situación. Ya sabes, como si al menos ella no estuviera sufriendo”, dice Hernández sin mostrar arrepentimiento.

De encontrarse culpable a la madre, puede pagar una pena entre 25 años y cadena perpetua.