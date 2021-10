Niña murió ahogada en una piscina luego de que la taparan con plástico protector

Una niña murió ahogada en una piscina de Shute Park Aquatic & Recreation Center de Hillsboro, ubicado en Oregón, Estados Unidos.

Los hechos se registraron el pasado 20 de noviembre de 2019, pero volvió a ser noticia luego de que recientemente la afligida familia presentara una demanda por homicidio culposo.

En ese entonces, sus compañeros y entrenador no notaron que la menor aún seguía en el agua y cubrieron la piscina con una pesada lámina de plástico, al finalizar el entrenamiento.

Es de destacar que, los padres demandan por 70 millones dólares, a la ciudad, al Distrito Escolar de Hillsboro, a Universal Filtration Inc. -fabricante de la cubierta que sepultó al joven-, y al vendedor de artículos para piscinas de Portland The Pool and Spa House, argumentado que hubo negligencia colectiva.

Al parecer, Nabila y sus compañeros de equipo debían recoger dos cobertores de plástico desde el fondo de la piscina y luego llevarlos a la superficie, pero ninguno notó que en ese proceso ella no resurgió. Y se dice que solo cuando la mamá, que la estaba esperando en el parqueadero, preguntó por ella regresaron a buscarla y encontraron que la niña murió ahogada en la piscina.

“Lo que lo hace tan malo es que la muerte de Nabila fue prevenible. Esperamos que esta demanda haga cambios en la industria acuática para evitar que sucedan más tragedias. Seguimos viviendo la peor pesadilla", dijo a medios locales la mamá de la niña, según recoge un informe de Daily Mail.