Niña publicó en TikTok video cuando su abuelo tocaba indebidamente a su hermanita

La semana pasada un hombre de 61 años fue detenido por detectives de la Brigada de Investigadora de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), tras la divulgación y viralización de un video en la red social TikTok.

Según reseñaron los medios de Santiago, el sujeto identificado como Juan Collío abusó reiteradamente de dos niñas, nietas de su esposa. El hecho se conoció luego de que una de las menores publicara en las redes dos videos del hombre realizando tocamientos en las partes íntimas de su hermana.

En los clics que duran menos de 15 segundo, se ve a Collío tocando a la niña por debajo de la sábana, mientras le dice a la otra que no lo grabe.

#LasNinasNOseTocan #lasninasnoseviolan este degenerado en este video y en otro se muestra agredienso sexualmente a las niñas, parece que es de chile y se llama Juan collio huenquilao.

Tiktok: @tita184 #feminismo #abusador pic.twitter.com/mkcXg8mTjv — Yessica Orc (@orc_yessica) August 18, 2020

Se conoció que el padre de las menores interpuso una denuncia antes las autoridades competentes el pasado mes de julio, sin embargo, hasta la semana pasada el señalado fue capturado luego de que los videos se viralizaran y sus vecinos comenzaran a protestar exigiendo justicia.

La esposa de Juan Collío y abuela de las víctimas, habló con el medio chileno 24 Horas y aseguró que su pareja sentimental desde hace 33 años, siempre fue cariñosa con las menores de edad. “Él siempre les decía 'mi gordota' o les tocaba su pancita. Siempre, desde chicas. Entonces yo no sé quién fue el que subió esos videos, quiero ver a que vamos a llegar con esto, ya está bueno, estoy aburrida, estoy cansada. Los nervios ya no me dan más".

“Si fueran las niñas las que subieron el video ¿Dónde están los papás? (...) porque esto se podría haber conversado, igual pudo haber llegado la Fiscalía, pero no haber subido el video”, expresó la mujer.

Los padres de las víctimas no han querido dar declaraciones a la prensa para proteger la identidad de las pequeñas.

Por su parte, el subprefecto de la PDI, Francisco Ceballos, aseguró que tras varias investigaciones han determinado que Collío habría sometido a sus nietas a abusos sexuales desde hacía mucho tiempo.