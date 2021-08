Niño de 13 años le disparó a una mujer por robarla y 22 años después ella lo adoptó

La gestión de organizaciones independientes, como ‘Equal Justice Initiative’, llevó a que el fallo contra él fuera reconsiderado. En 2012, una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos allanó el camino de la esperanza.



“Menores de edad acusados de delitos menores no podrán ser sentenciados a cadena perpetua”, dictaminó.

Tras 26 años encerrado, Ian, en 2017, pudo volver a ver la luz.

No me sentía como si estuviera abrazando a un extraño. Debbie no solo es como un ángel de la guarda, es como una segunda mamá”, le dijo Ian al portal religioso.



“Él es como mi hijo adoptivo", replicó ella en diálogo con ‘People’.