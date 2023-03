Niño de seis años protegió a su hermanito después de que un ladrón se robara el carro de su mamá

Un aterrador hecho se dio a conocer hace algunas horas, en el que un ladrón se robó el carro de una mamá, mientras estaba haciendo una diligencia, y se llevó a sus hijos en el interior. Al percatarse de que los menores estaba allí, decidió abandonarlos algunas cuadras más adelante.

Sin embargo, un conductor de FedEx que transitaba por Willowgrove, Pensilvania, Estados Unidos, los encontró caminando por la calle sin destino alguno y decidió ayudarlos.

Héctor Zárate, de 25 años, expresó que cuando estaba entregando algunos paquetes se dio cuenta de que un niño estaba caminando solo por la calle, por lo que decidió parar y preguntarle que había sucedido.

Al descender se dio cuenta de que en sus brazos llevaba a su hermanito de seis meses, pero dado el peso del pequeño, intentaba llevarlo casi que a rastras, en medio de su desesperación por encontrar a su madre o a alguien que los ayudara.

“Se me hizo raro porque no vi a sus papás y a nadie cuidándolo. Entonces, al acercarme a él con la camioneta, él me paró y me dijo: 'Oye, ¿me puedes ayudar? Porque el carro de mi mamá se lo robaron, "el malo" estaba dentro del carro y nos llevó y aquí nos bajó'", dijo Héctor Zárate a Univision 45.

El hombre ayudó a los menores y los llevó a una escuela en la que llamaron a las autoridades, que llegaron de inmediato y le brindaron ayuda a los menores.

Zárate, quien lleva 3 años trabajando para esta empresa, indicó a dicho medio que agradece porque se cruzó en el camino de los niños y los pudo ayudar.

Por ahora, el Departamento de Policía de Houston se encuentra buscando al responsable del robo. Además, ofrecieron un total de 5.000 dólares (cerca de 24 millones) para las personas que den información que ayude a dar con su paradero.