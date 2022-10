Un curioso caso le está dando la vuelta al mundo. Se trata de Luke Ruehlman, un niño que con solo cinco años aseguraba ser la rencarnación de una mujer que murió en un incendio en 1993.

Desde que tenía dos años y aprendió a hablar, el pequeño decía que se llamaba Pam, lo que genero curiosidad de su madre y todos sus allegados.

En una entrevista para Fox 2 de Ohio, Estados Unidos, la mujer corroboró la información, e indicó que se puso a investigar para determinar si había algo de realidad en la historia y el comportamiento de su pequeño hijo.

Justamente, The Huffington Post, reseñó unas declaraciones de los padres de Luke, en las que parafrasean una conversación con su hijo en la que les dijo: “Antes yo era (Pam), pero morí y subí al cielo. Vi a Dios y luego, finalmente, Dios me empujó hacia abajo y yo era un bebé y me llamaste Luke”.