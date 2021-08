La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, reveló que el proceso judicial contra los exmilitares colombianos involucrados en el magnicidio del presidente Jovenel Moise, no ha iniciado. Advirtió que no se les ha asignado un juez ni un abogado, para que se garantice el debido proceso. Colombia también estaría de acuerdo con que el caso se desarrolle ante un tribunal internacional.

Entre tanto, el presidente Iván Duque, se refirió a las revelaciones de los exmilitares quienes manifestaron sí estar enterados de que su "misión" era el asesinato del mandatario haitiano, y pidió que también se identifiquen a los autores intelectuales del hecho.

"Nos preocupa mucho que en este momento no se ha iniciado el proceso. No hay ningún juez que tenga asignada esta investigación y no hay una defensa jurídica todavía. Por esa razón, he insistido mucho tanto ante el embajador haitiano acá en Colombia como ante las autoridades allá en Haití, en que necesitamos cuanto antes contar con un abogado internacionalista, porque -obviamente- este es un crimen que todo rechazamos, pero también hay que investigar -como en cualquier otro proceso- cuál es el grado de responsabilidad de cada uno de ellos", expresó la funcionaria.

La Vicepresidenta insistió en que "un proceso jurídico debe tener todas las garantías del debido proceso así como el derecho a la defensa (...) Nos tiene muy preocupados, porque cualquier detenido en el mundo tiene que tener el derecho a la defensa, al debido proceso, por eso estamos viendo la posibilidad también de conseguir algún abogado internacional, si es que no encontramos ningún abogado haitiano en disposición de defenderlos, porque el proceso tiene que hacerse en Haití".

Por su parte, el presidente Duque señaló que "si bien pudo haber una motivación para llevarlos a Haití, lo cierto es que en el momento de los hechos se tiene que surtir el debido proceso, se tienen que agotar las instancias de la justicia haitiana, pero definitivamente, había un conocimiento de cuál era el objetivo final".

Desde Colombia, el mandatario pidió a las autoridades de ese país que se avance en la identificación de los autores intelectuales del magnicidio.

"Instamos al Gobierno haitiano y a las autoridades internacionales que están apoyando esta investigación, para que se sepa quiénes fueron los que ordenaron este crimen, cuáles fueron sus móviles y también que tengan que pagar una pena ante la justicia de su país", dijo Duque.