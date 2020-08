"No hubo ningún pago a Petrobras, es una historia fantasiosa": Germán Efromovich

El exdirectivo de Avianca Holdings, Germán Efromovich, aseguró que no hubo ningún pago a Petrobras, a propósito de las investigaciones por supuestas irregularidades en contratos con la compañía Transpetro, subsidiaria de Petrobras.

En diálogo con RCN Radio, Efromovich precisó que no tiene nada que ver con los escándalos por los que es investigada la estatal petrolera, tras su detención y la de su hermano en Brasil esta semana.

"No es una gran investigación. La gran investigación ya terminó hace cinco años con el problema de Petrobras y todos los implicados ya fueron iniciados", dijo.

En ese sentido, advirtió que todo se trata de "una historia fantasiosa que no tiene ningún asidero, porque no hubo ningún pago, ninguna propina".

Cabe mencionar que los hermanos Germán y José Efromovich, accionistas de Avianca Holdings, permanecen detenidos en sus respectivos domicilios en el vecino país tras estar señalados de haber pagado un soborno a la empresa Transpetro, en el marco de una nueva fase de investigación de ese escándalo de corrupción en Brasil.

"En esa licitación que nosotros ganamos y con la que fabricamos cuatro navíos, firmamos el contrato en 2007. El presidente de esa compañía me llamó a mí para pedirme dinero, dijo que todo el mundo estaba cooperando. Yo no soy todo el mundo y yo no di dinero", indicó.