"No quiero tu coronavirus en mi país": joven sufre brutal ataque racista en Londres

"Traté de reaccionar en defensa propia, pero no pude hacer nada sustancial porque aún me estaba recuperando por un dedo roto en mi mano. El tipo que trató de patearme, entonces, dijo: 'No quiero tu coronavirus en mi país'", añade Mok. Mientras tanto, ese mismo hombre volvió a pegarle la cara. Ese golpe le reventó la nariz al joven.

Los agresores se escaparon al poco tiempo, antes de que llegara la policía, y Mok fue a urgencias: "Me dijeron que había sufrido algunas fracturas en la cara y que podría necesitar una cirugía reconstructiva para arreglar algunos de los huesos".