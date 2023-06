No sería sorpresa que Maduro haya financiado campaña de Petro, advierte Juan Guaidó

El dirigente opositor venezolano, Juan Guaidó, se refirió al escándalo por los audios del exembajador Armando Benedetti con la también exjefe de Gabinete Laura Sarabia y advirtió que no sería sorpresa que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, haya financiado el proyecto y la campaña de Gustavo Petro.

En diálogo con RCN Radio, Guaidó aseguró que incluso ese dinero pudo haber salido de los 21.000 millones de dólares recientemente desfalcados en Venezuela.

El líder político recordó que por años el gobierno venezolano se dedicó a financiar “proyectos ideológicos”, por lo que no descarta que Maduro haya aportado algún dinero a la campaña de Petro. Manifestó que cree que las instituciones colombianas deben dedicarse a estudiar las denuncias.

“Esto es una investigación que debe llevar la justicia colombiana, nosotros advertimos esto hace mucho tiempo no solo en Colombia, sino lo que sucedió en Argentina. No sería una sorpresa, como no lo es el accionar de Benedetti, que Maduro financie proyectos y campañas en Colombia y la región. Hoy es el presidente Petro quien tiene que dar respuestas y es la justicia colombiana la que debe actuar”, resaltó

En ese sentido, explicó que el régimen venezolano “tiene fuentes ilícitas de financiamiento”, entre ellas el dinero desfalcado en Petróleos de Venezuela, a pesar de las sanciones que siempre argumentan.

“Maduro confesó que todo era mentira, todo el cuento de las sanciones y el bloqueo, cuando reconocen que Tareck El Aissami (exministro de Petróleo) estuvo involucrado en una trama de 21.000 millones de dólares. De dónde pudo haber salido ese dinero, de esos 21.000 millones de dólares que no es que fueron perdidos. No hay que ser inocentes, eso era un botín que se distribuía la élite del Chavismo con distintos fines, para sostener el régimen de Maduro y la represión, para financiar proyectos como la denuncia que hace por cierto el mismo Benedetti paradójicamente, en un audio que se filtra", aseguró.

Juan Guaidó añadió que "Maduro tiene fuentes ilícitas de financiamiento, eso sin contar la denuncia del oro, con el que financia a grupos irregulares como el ELN y las disidencias de las FARC, como hemos denunciado la vinculación del régimen de Maduro con el narcotráfico”.