"No somos prioridad para el Gobierno": futbolista caleña en Israel que quiere regresar a Colombia

La futbolista caleña Paula Escobar, jugadora del Asa Tel Aviv de la liga femenina de Israel, denunció que la embajada colombiana le manifestó que ella, al no ser turista y supuestamente tener un trabajo en ese país, no tiene prioridad para hacer parte del vuelo humanitario que busca el regreso de los colombianos.

"Una señora ahí me dijo que la prioridad de ellos en estos momentos eran los turistas, y que mi caso y el de mis otras compañeras no eran en estos momentos prioridad. Que si no estaba en el listado era porque no era prioridad, que ellos tenían toda la atención para los turistas que, porque no tenían alimentación, no tenían vivienda y no tenían dinero", denunció la futbolista.

Según Paula, ella tampoco tiene dinero, de hecho, está resguardándose en la casa de una compañera de equipo con los papás y hermanas, pero con temor de que los ataques lleguen a esa zona de la ciudad.

Adicionalmente, la salud de Paula no está del todo bien. Ella relató que hace menos de un mes llegó a Israel, pero, probablemente, por los cambios, ha sufrido episodios de sinusitis y malestares estomacales.

"Es preocupante y triste saber que después de haber mandado a la embajada de estar pendiente, porque de una envié mis datos para poder regresar. Todos los colombianos tenemos derecho a volver a casa con vida. Todos estamos ante una situación difícil. No tengo dinero, estaba yendo al médico por un caso de sinusitis crónica y ahora último me salió que tengo que hacerme un examen de estómago porque puede que tenga una bacteria", puntualizó.

De acuerdo con la Cancillería, hasta el momento se ha atendido a más de 230 colombianos que han recibido acompañamiento y orientación para reprogramar sus vuelos de regreso al país.

Sin embargo, Paula espera que el vuelo humanitario se repita para otros colombianos que quieran volver a Colombia.