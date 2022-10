Nobel de paz para un bielorruso, una organización ucraniana y otra rusa

El bielorruso Ales Bialiatski y las organizaciones rusa Memorial y la ucraniana Center for Civil Liberties recibirán el Premio Nobel de la Paz 2022 "por criticar al poder" y "denunciar crímenes contra la humanidad", anunció este viernes el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo.

En contexto: Dos estadounidenses y un danés ganan el Nobel de química



El Comité Noruego del Nobel "desea honrar a tres destacados campeones de los derechos humanos, la democracia y la convivencia pacífica en los países vecinos Bielorrusia, Rusia y Ucrania", comunicó al anunciar los nombres de los galardonados.



Bialiatski "fue uno de los iniciadores del movimiento democrático que surgió en Bielorrusia a mediados de la década de 1980. Ha dedicado su vida a promover la democracia y el desarrollo pacífico en su país de origen", destacó el comité.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2022 #NobelPeacePrize to human rights advocate Ales Bialiatski from Belarus, the Russian human rights organisation Memorial and the Ukrainian human rights organisation Center for Civil Liberties. #NobelPrize pic.twitter.com/9YBdkJpDLU