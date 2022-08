La periodista ucraniana Olga Tarnovska, intérprete y docente en Kiev, se refirió a la guerra declarada por Rusia a Ucrania el 24 de febrero y que hoy completa ya seis meses.

Esa llamada "operación militar" ordenada por Vladimir Putin en Ucrania para defender a las "repúblicas" separatistas del este de ese país, fue algo que según Olga "se presentó como un conflicto local, pero se convirtió en una confrontación de dos mundo, uno autoritario y otro democrático".

Lea aquí: Bombardeo de EE. UU. en Siria destruye campamento de milicia proiraní, según ONG

En diálogo con RCN Mundo, la docente señaló que cree desde el primer día que Ucrania tendrá la victoria, pero agregó que "el problema es el tiempo y el precio, eso es lo que me asusta".

Mientras llega el final de "esa pesadilla", Olga reconoce que en zonas como Kiev, mayoritariamente protegidas de una toma rusa, se han acostumbrado a la guerra.

"En Kiev hay toque de queda en las noches, a veces prenden alarmas para ir a los refugios pero pocos bajan porque ya estamos acostumbrados a la guerra. La vida se normaliza aunque no es normal, aunque en cualquier momento puede llegarte una bomba", relató.

Explicó que "en los territorios no ocupados como donde estoy yo, no hay tanto peligro. El peligro es si te cae un misil encima, porque Rusia dispara hacia todo lado. Por eso, Ucrania sigue pidiendo al mundo armas y sistemas para interceptar esos ataques".

Dijo que parte de la "normalización" de la guerra se ve en la educación. El sistema educativo está parado y docentes como Olga, enseñan virtualmente.

"Las tres primeras semanas hubo pausa y mis alumnos están ahora en todas partes del mundo. Estamos intentando que esto funcione, pero es muy difícil porque Rusia nos ha destruido centros escolares", aseguró.

Sin embargo, precisó que otra historia es la de los territorios ocupados "que son un 20 %. La vida es terrible, tienen casas destruidas, no tienen agua, conexión a telefonía móvil, alimentos y medicamentos (...) Hay lugares a los que Ucrania no puede llegar y Rusia no se preocupa por proteger a la población que destrozó (...) Estamos viendo un genocidio".