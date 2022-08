Nos sentimos abandonados por nuestro país: crudo relato de chef colombiano residente en Taiwán

Le puede interesar: Gobierno Petro dio espaldarazo a proyectos estratégicos en Manizales

Inder Ramírez agregó que dentro de los cinco puntos que quieren que el Gobierno Nacional escuche, está la creación de grupos de ayuda inmediata, ante las diferentes diligencias que deben realizar en los consulados porque según denunciaron hay mucha burocracia.

“Aquí nos han informado que el consulado que nos corresponde en el de Hong Kong. Nosotros no podemos tener un consulado al otro lado del océano, justamente en China continental donde hay una problemática tan grande. Nos pueden dar un número de contacto o un correo para casos de emergencia, pero no pueden hacer nada, si acá alguien está herido o muere, desde Hong Kong no sabrán nada, ni podrán hacer algo porque no pueden tener contacto con la isla”, advirtió el colombiano.