Famosos desde diferentes partes de Latinoamérica se han volcado a pedir justicia a través de redes sociales tras el crimen del presentador ecuatoriano Efrain Ruales, de 36 años, el 27 de enero cuando se movilizaba en su camioneta.

Según ha trascendido, el también modelo había dejado a su novia en el gimnasio, salió en su vehículo y, cuadras más adelante fue abordado por sicarios en un carro que le dispararon hasta causarle la muerte.

Su novia, la presentadora de Ecuavisa, Alejandra Jaramillo, quien está totalmente devastada por la pérdida de su pareja, envió un conmovedor mensaje acompañado de fotografías juntos.

“No lo comprendo, no lo acepto y no lo entiendo. Cómo podría empezar a explicarte cuánto dolor siento, no encuentro algo que describa lo demasiado que te voy a extrañar. ¿Y nuestro matrimonio? ¿Y los 4 hijos que querías tener? y que entre risas te decía que solo iban a ser dos. Y hace dos días que me miraste a los ojos y me dijiste, eso va a pasar más pronto de lo que te imaginas. ¿Qué hago con nuestros sueños?”, escribió la mujer en su cuenta de Instagram.

Mientras cantantes como Pipe Bueno, Nacho, Alkilados, entre otros, piden justicia, ella en medio de su dolor, dice que lo único que estaría bien sería que Efraín estuviera vivo y junto a ella para cumplir su promesa de casarse.

“Casémonos mi amor, solo con tu familia y la mía, sin nada ostentoso sin nada de lujos, y mejor nos viajamos el mundo en nuestra luna de miel. ¿Justicia? Justo sería que hoy estés en tu peloteo de los miércoles siendo feliz. Justo sería poder abrazarte y besarte, justo sería que estés con Nachita, tus hermanos y sobrinos consintiéndolos. Ven mi amor, ven abrázame por favor y háblame al oído. Dime que todo esto es una pesadilla y que volveremos a estar juntos. Baja un ratito y vamos a desayunar al lago, baja un ratito para mimar a la bebé de papá. Te amo con mi alma Efraín, y las almas que se unen no se separan jamás”, agregó.

La Fiscalía de ese país ya asumió la investigación del crimen, donde la principal hipótesis es un caso de sicariato y no de robo, debido a que no le fueron hurtadas ninguna de sus pertenencias. En julio del 2020, el conductor de televisión había denunciado amenazas en su contra.