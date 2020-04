Nuestra única preocupación es salvar vidas: OMS tras suspensión de financiamiento de EE.UU.

La "única preocupación" de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es salvar vidas frente a la pandemia de Covid-19 y en esa tarea "no hay tiempo que perder" señaló este miércoles su director.

Poco después del anuncio de Estados Unidos de suspender su financiamiento a la OMS, a través de su cuenta en Twitter, Tedros Adhanom Ghebreyesu, señaló que trabajan para hacerle frente y ponerle fin a la pandemia.

"No hay tiempo que perder. La única preocupación de la OMS es ayudar a todos los pueblos a salvar vidas y poner fin a la pandemia de covid-19", escribió.

There is no time to waste. @WHO’s singular focus is on working to serve all people to save lives and stop the #COVID19 pandemic. https://t.co/08xlv7HLC4