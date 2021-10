Los precandidatos presidenciales Juan Carlos Echeverry y Juan Manuel Galán, debatieron a instancias de RCN Radio sobre el anuncio del gobierno de Estados Unidos, en el cambio de la política antidrogas en Colombia.

Juan Carlos Echeverry afirmó que no está de acuerdo que a corto plazo se legalice el uso recreativo de la marihuana en Colombia

En diálogo con RCN Radio, el precandidato dijo que se tienen que dar un debate a nivel nacional e internacional, para tener herramientas que permitan tomar nuevas decisiones al respecto.

“Una cosa es el debate internacional sobre la legalización de la cocaína, otra cosa es el debate actual sobre la legalización del uso recreativo de la marihuana y yo no estoy de acuerdo con el segundo”, dijo.

Apuntó que el tema de la cocaína debe ser analizado a nivel internacional con las potencias a nivel mundial. “Sí creo que la legalización mundial de la cocaína no daría una serie de herramientas para controlar este tráfico ilegal”, afirmó.

“Yo no estoy de acuerdo que en las calles de Colombia se legalice el consumo de sustancias como la marihuana para uso recreativo y menos la cocaína, porque no tenemos el control de las calles en el país. En este momento me he opuesto y lo he manifestado en los diferentes debates a que esto se haga”, manifestó.

En ese sentido, señaló que es importante dar los debates que permitan analizar a largo plazo otras estrategias. “Sí creo en el fondo que la solución a largo plazo en Colombia y en el mundo, es que se legalice este tráfico. Sin embargo, a corto plazo no estoy de acuerdo con que se avance en este sentido”, añadió.

Echeverry destacó que es importante apuntar a la destrucción de la infraestructura alrededor de la producción de estas sustancias ilegales.

“Hablan de la destrucción de laboratorios, el lavado de dinero y justicia, la erradicación, pero llevamos 40 años luchando contra la mata y los datos muestran que erradicar una mata vale ocho veces más que plantarla. Toda la plata que se invierta en erradicar se va a perder, pero si nos concentramos en destrucción de laboratorios, en lavado de dinero, importaciones ilícitas, se tendrán otros resultados”, dijo.

Señaló que es importante crear nuevas oportunidades y programas para los campesinos. “Como dice esta nueva política en justicia, darle seguridad y ofertas distintas a los campesinos... una palabra que me gusta mucho y es la primera que la encuentro en estos informes, es la formalización, para que las personas puedan tener un crédito, que los campesinos puedan tener posibilidades y que el Gobierno ayude a comprarle la cosecha a los campesinos”, expresó.

“Yo creo que la fumigación aérea debe ser un recurso de última instancia, pero se debe tener como una herramienta. Yo no le quitaría al estado ninguna herramienta, eso no quiere decir que la erradicación sea el centro de la política antidrogas, ni la erradicación con glifosato, porque vamos peleando 40 años contra la mata y no hemos avanzado gran cosa”, dijo.