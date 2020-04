Nueva portavoz de Trump había pronosticado que el coronavirus no llegaría a EE.UU.

La cuarta portavoz de Trump

La comentarista de 31 años será la cuarta portavoz de Trump en sus poco más de tres años en el poder, y todavía no está claro cómo encajará en una oficina de comunicación de la Casa Blanca marcada por cambios constantes y supeditada a los caprichos del propio presidente, que a menudo tuitea anuncios sin consultar a su equipo.



Hace más de un año, Trump pidió a su segunda portavoz, Sarah Sanders, que redujera al mínimo sus conferencias de prensa, y su sucesora, Stephanie Grisham, marcó un récord al no ofrecer ninguna durante sus menos de diez meses en el cargo.



Grisham, nombrada este martes como jefa de gabinete de la primera dama, Melania Trump, se dedicó en cambio a dar entrevistas exclusivas a los canales de televisión favoritos del presidente, Fox News y el ultraconservador One America News.



El nuevo jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, cree que la principal misión de la portavoz de la Casa Blanca debe ser defender al presidente en los canales que ven sus votantes, por lo que no está claro si la recién llegada se prestará a intercambios más amplios con la prensa.

"Casi todos en mi contra"

Nacida en Tampa, Florida en 1988, McEnany entró en los círculos republicanos en 2004 como becaria en la campaña de reelección del entonces presidente, George W. Bush, y estudió política internacional en Georgetown y Derecho en la Universidad de Miami y en Harvard.



Tras concluir sus estudios, empezó a trabajar como productora en Fox News, y durante las elecciones de 2016, apareció frecuentemente en la cadena CNN como comentarista.

Le puede interesar: Wuhan celebra el fin del encierro por el coronavirus, que avanza en Europa



"Yo era la chica rubia luchando por Donald Trump con casi todos en mi contra", dijo McEnany sobre su etapa en CNN en una entrevista en 2018 con un pódcast de la Universidad de Georgetown.

Casada y madre de un bebé de pocos meses, McEnany es una de las portavoces de la Casa Blanca más jóvenes de la historia, solo por detrás de Ron Ziegler, que tenía 29 cuando se convirtió en la voz de Richard Nixon, y empatada con Dee Dee Myers, que tenía 31 al empezar como vocera de Bill Clinton.



Según CNN, quienes han trabajado con ella describen la meticulosa preparación y atención al detalle de la joven comentarista, que en 2018 publicó un libro en el que describía a los votantes de Trump como artífices de una "nueva revolución estadounidense".