Nueva York anuncia despliegue de Guardia Nacional en epicentro del coronavirus

Integrantes de la Guardia Nacional en la zona de contención entregarán alimentos en hogares y ayudarán con la limpieza de los espacios públicos, indicó el gobernador.

"Se puede entrar y salir", explicó Cuomo. "No estamos inmovilizando a las personas, son los locales" que cierran, precisó. "Es una acción dramática pero es el mayor cúmulo de casos en el país. Este es literalmente un asunto de vida o muerte", sostuvo.

El caso de New Rochelle, una ciudad de 80.000 habitantes, "es único en Estados Unidos. No hemos visto esto en ningún otro sitio. New Rochelle tiene más del doble de casos de coronavirus que la ciudad de Nueva York", dijo Cuomo.

Confirmó que hay actualmente 173 casos de coronavirus en el estado de Nueva York, incluidos 108 en el condado Westchester -donde está New Rochelle- y 36 en la ciudad de Nueva York.

La epidemia de coronavirus comenzó oficialmente en el estado de Nueva York la semana pasada, con el caso de un abogado de 51 años que reside en New Rochelle, frecuenta una sinagoga en la zona de contención y trabaja en Manhattan. Está hospitalizado en estado crítico.

Estados Unidos registra al momento al menos 791 casos de coronavirus y 27 muertes ligadas al COVID-19 (23 en el estado de Washington, y ninguno en Nueva York), según la universidad Johns Hopkins.

Estas cifras no incluyen el primer muerto anunciado el martes en Nueva Jersey, anunciado por el gobernador de ese estado.