Nueva Zelanda y la oferta educativa universitaria que ofrece

¿Qué oferta de carreras universitarias hay en Nueva Zelanda?

De acuerdo con Visedo, un colombiano en Nueva Zelanda tiene la opción de estudiar carreras universitarias como Negocio y Comercio, Ingeniería y Construcción, Bellas Artes, Diseño y Arquitectura, Medicina, Ciencias de la Salud, Lenguaje, Cultura y Globalización, Historia, Literatura y Filosofía, Matemáticas, entre otras.

Dichas carreras pueden ser cursadas en universidades como lo son: Auckland University of Technology (AUT), University of Otago, Victoria University of Wellington y Massey University. Estas entidades están dentro del listado de las mejores universidades del mundo, según la lista de World University

¿Qué requisitos se exigen?

Una vez se haya elegido su escuela, es necesario reunir la documentación requerida . Generalmente se solicita una copia del pasaporte , certificados médicos , informes escolares y resultados de exámenes estatales.

. Generalmente se solicita , , informes escolares y resultados de exámenes estatales. En algunos casos se debe pagar la tarifa del formulario de solicitud , el cual se tiene que diligenciar y enviar a la universidad a la que se esta aplicando.

, el cual se tiene que diligenciar y enviar a la universidad a la que se esta aplicando. Usualmente s e realizará una entrevista , es posible que se efectúe por videoconferencia.

, es posible que se efectúe por videoconferencia. Presentar un examen para certificar el nivel de inglés del aspirante .

. Envíe su solicitud.

Pague su depósito o las tarifas completas una vez que haya recibido una oferta en efectivo condicional.

¿Qué requisitos se exigen para estudiar en una institución terciaria?

Elija una institución y programa.

Compruebe las tarifas y los requisitos de entrada . Usted tendrá que proporcionar evidencia de que cumple con los requisitos de idioma inglés para los estudiantes universitarios u otros estudiantes terciarios.

. Usted tendrá que proporcionar evidencia de que cumple con los para los estudiantes universitarios u otros estudiantes terciarios. Recopilar documentos. Estos pueden incluir una copia de su pasaporte, transcripciones académicas y resultados de pruebas en inglés. Es posible que los documentos necesiten estar en inglés o traducidos al inglés, y es posible que se le pida que proporcione copias certificadas.

y resultados de pruebas en inglés. Es posible que los y es posible que se le pida que proporcione copias certificadas. Presentar solicitud.

Recibir una oferta de lugar .

. Pagar tasas.

Se recomienda ingresar a https://www.studyinnewzealand.govt.nz/ para investigar las ofertas académicas, ciudades y universidades.

¿El gobierno de Nueva Zelanda ofrece subsidios o ayudas?

Javiera Visedo señaló que todos los años, el gobierno de Nueva Zelanda, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, ofrece becas para latinoamericanos conocidas como 'New Zealand Scholarships Programme'. Este recurso está enfocado para estudios de posgrados o maestrías específicas.

Por otro lado, a través de Colfuturo, los colombianos pueden aplicar al crédito-beca para solicitar un auxilio adicional. Las instituciones de Nueva Zelanda que tienen convenio firmado con Colfuturo son: Auckland University of Technology; Massey University; University of Auckland; University of Canterbury; y Victoria University of Wellington.

Visedo recalcó que este país también cuenta con unas políticas de apoyo para estudiantes de doctorado, el costo de estos programas para estudiantes nacionales como internacionales está alrededor de los 54.000 USD.

"Hay una política muy marcada para incentivar el estudio de doctorado, por ejemplo, la pareja o cónyuge si se tiene pareja, se puede trabajar, los hijos pueden asistir a las escuelas públicas sin costo. De hecho es un paquete muy interesante para quien quiera hacer un doctorado", agregó.

¿Qué presupuesto se debe tener para costear los estudios en Nueva Zelanda?

Visedo indicó que los presupuestos varían según el tipo de programa al que el estudiante quiera acceder y el estilo de vida que desea tener. Los estudiantes de maestría y doctorado pueden recibir beneficios, por ejemplo, pueden tener un trabajo práctico que pueden desarrollar durante y al final de sus estudios, el 90% de los estudiantes de la universidad, tienen la posibilidad de trabajar en la industria.

De modo que los colombianos pueden ingresar a una empresa y quedarse trabajando en Nueva Zelanda.