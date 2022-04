Nuevas pistas aparecen sobre el caso de Debanhi Escobar

La principal incógnita es que el cuerpo estaba en un tanque y sus objetos personales en otro. Según la necropsia, tenía entre 5 días y 2 semanas de fallecida. Además la autopsia indicó que la joven murió por un golpe en la cabeza. Por el momento no se sabe si fue golpeada o sufrió el impacto en la caída.

Mientras tanto, el padre de Debanhi, Mario Escobar, pagó una autopsia independiente que será entregada en los próximos días. Además de esto, en una entrevista confirma que recibió amenazas de muerte por querer encontrar la verdad: “no tengo miedo a nada, no me importa que me sigan amenazando de muerte”.