Nuevas tensiones entre China y EEUU por Hong Kong

El Gobierno de China consideró hoy una "grave interferencia en los asuntos internos" de su país la Ley de la Autonomía de Hong Kong firmada el martes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y amenazó con tomar represalias.



También lea: Facebook, WhatsApp y Twitter no colaborarán más con la Policía de Hong Kong



Mediante un comunicado publicado este miércoles en su página web, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la potencia asiática adelantó que, "para salvaguardar sus propios y legítimos intereses, China dará la respuesta adecuada e impondrá sanciones al personal y las autoridades estadounidenses competentes".



"Instamos a EE.UU. a que corrija sus errores, se abstenga de poner en marcha la llamada 'Ley de la Autonomía de Hong Kong' y deje de interferir en los asuntos internos de China, incluidos los de Hong Kong", agrega el texto de la cancillería.



En contexto: Hong Kong pide retirar libros escolares que violen la ley de seguridad china



"Si Estados Unidos hace lo que quiere no hay duda de que China responderá", concluye el comunicado.



En opinión de Pekín, la Ley de la Autonomía de Hong Kong sancionada la víspera por Trump constituye "un intento de EE.UU. de obstruir la puesta en marcha de la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong", un polémico texto impuesto por Pekín en la ciudad semiautónoma y que castiga hasta con cadena perpetua ciertos supuestos que, a ojos del Gobierno chino, suponen una amenaza para su seguridad e integridad territorial.



No obstante, abogados, activistas, periodistas y buena parte de la sociedad hongkonesa han mostrado su oposición a esta legislación, por miedo a que acabe con las libertades de que goza la excolonia británica y que, merced de la Declaración Sino-Británica de 1984 (el acuerdo que articuló la retrocesión de la soberanía de manos británicas a chinas en 1997), habrían de mantenerse hasta al menos el año 2047.



Mas información: Reino Unido ampliará derechos de inmigración para Hong Kong tras ley de seguridad



Trump anunció la firma de un decreto que pone fin al trato económico y comercial especial que su Gobierno daba a Hong Kong, además de una ley por la que impondrá nuevas sanciones a China por haber "extinguido la libertad" de la urbe, centro financiero regional e internacional.



"Ahora les trataremos igual que a la China continental", aseveró Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.