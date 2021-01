Al menos nueve personas murieron durante la noche del miércoles luego de que un vehículo de la aviación militar de Venezuela se accidentara en el occidental estado de Táchira, que limita con Colombia, informaron medios locales.



De acuerdo con un reporte del diario tachirense La Nación, la mayoría de los muertos eran parte de los más de 20 civiles que se trasladaban en el vehículo militar por la ciudad de San Antonio, cercana al departamento del Norte de Santander colombiano.



"Me quedé sin frenos y no pude controlar el carro", declaró el conductor al rotativo venezolano.



La gobernadora del estado de Táchira, Laidy Gómez, confirmó el suceso y señaló que dejó "heridos y fallecidos", aunque no ofreció un saldo.



No quedó claro por qué los civiles se desplazaban en un vehículo militar, pero un exgobernador de esta región venezolana aseguró que eran "migrantes con dirección a Colombia". "Este accidente desvela parte de la tragedia que deben sortear los ciudadanos que deciden huir del socialismo bolivariano, muestra el pésimo mantenimiento de los vehículos oficiales", dijo en su cuenta de Instagram el político opositor César Pérez Vivas, que gobernó el estado de Táchira entre 2009 y 2012. Pérez Vivas también pidió a las autoridades de Venezuela aclarar por qué los civiles se trasladaban en el vehículo militar.

Según datos de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), unos 5,4 millones de venezolanos han huido en los últimos años de la severa crisis que atraviesa su país, la mayoría a destinos de la región. Colombia es, precisamente, la nación latinoamericana que alberga a más venezolanos, con más de un millón llegados desde 2016.

Aunque las vías oficiales que comunican a Venezuela y Colombia sufren actualmente restricciones, muchos venezolanos siguen migrando a través de pasos ilegales conocidos como "trochas", que según las autoridades de ambos países son controladas por bandas armadas y contrabandistas.