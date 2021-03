Nuevo espaldarazo de EE.UU. a Colombia por estatuto del migrante

A través de su portavoz, Ned Price, el Departamento de Estado de los Estados Unidos manifestó de nuevo su respaldo a Colombia en la creación del Estatuto Temporal de Protección al Migrante Venezolano e invitó a más países a sumarse a esta iniciativa.

Este es el segundo pronunciamiento que en ese sentido hace el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien a través de una carta enviada al presidente Iván Duque, aplaudió la decisión de proporcionar el estatus legal de protección temporal a los más de 1.8 millones de migrantes venezolanos, que han llegado a Colombia.

"Con esta designación orgullosamente nos unimos a Colombia en sus recientes anuncios de crear un estatus similar para los venezolanos vulnerables. Estados Unidos continua en el esfuerzo internacional para aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano", manifestó el portavoz.

Frente a la crisis que se ha generado por la migración venezolana, Estados Unidos recordó que han proporcionado cerca de $ 529 millones de dólares en asistencia humanitaria para la región, durante el año fiscal 2020, como respuesta a la crisis.

