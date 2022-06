Nuevo tiroteo en Filadelfia dejó tres muertos y once heridos

Tres personas murieron y 11 resultaron heridas el sábado por un tiroteo en una calle colmada de gente en Filadelfia, al noreste de Estados Unidos.

"Sabemos que catorce personas recibieron disparos y fueron trasladadas a hospitales. Tres de esos individuos, dos hombres y una mujer, fueron declarados muertos tras llegar a los hospitales con múltiples heridas de bala", afirmó a la prensa el inspector de policía D.F. Pace.

Lea también: Jubileo de Isabel II: Estrellas del pop lo celebran con gran concierto en Londres

La policía que respondió al incidente "observó varias personas disparando entre la multitud".

"Había cientos de personas divirtiéndose en South Street, como sucede cada fin de semana, cuando comenzó el tiroteo", dijo Pace.

El responsable agregó que las fuerzas de seguridad dispararon contra uno de los agresores, pero no estaba claro si fue alcanzado.

Según medios locales, no había detenidos.

Le puede interesar: Detienen a hombre con chaleco antibalas y municiones afuera del Capitolio de EE.UU.

Pace señaló que se encontraron dos armas en el lugar, y que la policía tendría que esperar hasta la mañana para revisar las imágenes de las cámaras de vigilancia de las tiendas en la zona que estaban cerradas el sábado por la noche.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió en un discurso a la nación que se prohíban las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad, mientras el país sigue traumatizado por la reciente masacre de Uvalde (Texas) en la que murieron 19 niños y legisladores de ambos partidos discuten sobre el control de armas de fuego.

"Necesitamos prohibir las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad. Y, si no podemos prohibir las armas de asalto, deberíamos aumentar la edad para comprarlas de 18 a 21 años", dijo Biden en su intervención.

I’ve laid out what I would do on gun violence. The question now is: What will Congress do?



The fact that the majority of Senate Republicans don’t want any of these proposals even to be debated or come up for a vote is unconscionable.



We can’t fail the American people again.