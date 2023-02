En diálogo con RCN Radio, Kelly Echeverri, una empresaria caleña de 33 años de edad, relató los momentos de tensión que vivió durante el terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter y que hasta el momento deja más de 3.000 muertos en Turquía.

De acuerdo con la joven, desde el 31 de enero se encontraba en ese país para asistir a una Feria de Modas mundial, debido a que es dueña de una empresa de modas en Colombia, sin embargo, contó que al momento del sismo, lo que más le llamó la atención fue la manera en la que se movían las paredes.

“Mi mamá y yo estábamos en Capadocia, aproximadamente a tres horas de donde fue el epicentro. Eran cerca de las cuatro de la mañana cuando yo sentí que se empezó a mover la cama, cada vez más duro, no estaba segura si era un sueño. Cuando la puerta del baño se azotó, me di cuenta que era algo real y era algo grave lo que estaba sucediendo”, indicó.

De igual manera, la joven empresaria describió cómo se sacudía el cuarto de hotel donde se encontraba. “Todo se estaba moviendo muy fuerte, la lámpara se pegaba con el mismo techo, las paredes eran muy altas y se movían de un lado al otro, las cortinas se movían de una manera exagerada al lado contrario; era una cosa impresionante, el movimiento era muy fuerte”, añadió.

Por otro lado, Kelly contó que cuando el movimiento se hizo más fuerte, despertó a su mamá, cogió los pasaportes y la maleta.

“Mi mamá estaba dormida. Le dije que estaba temblando, cogimos los pasaportes, salimos de la habitación, la sirena estaba sonando y los gatos estaban haciendo un sonido extraño, los gatos chillaban de una manera diferente a lo que uno está acostumbrado”, añadió.

Debido al que estaba nevando, ambas tuvieron que devolverse al cuarto del hotel, sin embargo, cuando sintieron una réplica, no durmieron, estuvieron despiertas y en alerta por si debían salir corriendo.

Cerca de las 7:30 de la mañana y sin saber que en el epicentro del terremoto habían miles de muertos y graves afectaciones, decidieron volar a Estambul, -la ciudad donde se va a realizar el próximo miércoles 8 de febrero la Feria de Modas que las llevó a ese país-, no obstante, tuvieron que viajar en bus porque cancelaron los vuelos por el mal clima.

“No sabemos si allá pasó algo grave, salimos a las 7:30 de la mañana y por cancelaciones de vuelo nos vinimos en bus a Estambul. Gracias a Dios estamos bien y no nos pasó nada más que el susto. Si nosotros lo sentimos así no me imagino la gente que estaba donde fue el epicentro, nunca me imaginé que la tierra pudiera moverse de esa manera”, finalizó la empresaria caleña.

Por último, Kelly y su madre asistirán al evento de talla internacional para conocer las tendencias de moda a nivel mundial para este 2023, sin embargo, ambas volverán a Cali el próximo 11 de febrero.