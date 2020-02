El primero que se soltó de la mano fue Joaquín, también conocido como “Puntito” y segundos después se le soltó Pablo. La ola los llevó a los tres junto con una enorme cantidad de escombros, primero hacia el cerro y después mar adentro.

"Yo salí nadando medio ahogada. Recuerdo que no se escuchaba nada, ni un solo grito. Entonces oí a Pablo que me decía ‘mamá’. Yo le respondí, con toda mi fuerza: ‘¡Acá!’. Pero él no me escuchó. Luego, sentí que Pablo le gritaba a su hermano. ‘¡Punto, afírmate de algo!’. Él dice que en algún momento escuchó a Joaquín, pero en ese instante se empezó a mover algo por debajo, era como si varias manos te estuvieran tirando hacia abajo. Yo nadé y buceé toda mi vida, pero esto era muy fuerte, como si un gigante me hubiera puesto el pie encima”, aseguró Helen a la BBC.

Luego de dos ondas que la arrastraron hacia el fondo del mar y luego la sacaron a la superficie, en medio de escombros, golpes y cortadas en diferentes partes del cuerpo, Helen Fajardo logró subirse a una lata que flotaba sobre la marea.

“Yo solo sabía que tenía que seguir luchando y mantenerme viva para encontrar a mis hijos. La marea me paseó por la bahía, de un extremo al otro, a una velocidad impresionante. Yo estaba vestida solo con una camiseta y calzones. Mi pelo, congelado, volaba para acá y para allá. Al final, me dejó en uno de los muros, entonces intente buscar ayuda, pero no podía ni hablar, estaba muy adolorida. Mi cuerpo estaba lleno de tajos, mi espalda y mis piernas parecían acuchilladas”, agregó la chilena.