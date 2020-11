Obama descarta posible cargo en Gobierno de Biden: "Michelle me abandonaría"

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama (2009-2017) descartó aceptar un hipotético puesto en el futuro Gobierno que forme el que fuera su vicepresidente, Joe Biden, tras ganar las elecciones del pasado 3 de noviembre y bromeó: "Michelle me dejaría", en una entrevista con la cadena CBS emitida este domingo.

Biden "no necesita mi consejo, y le ayudaré de la manera que yo pueda. Ahora, no planeo trabajar de repente en el personal de la Casa Blanca o algo así", dijo Obama, ante lo que la entrevistadora de la CBS preguntó: "¿Ningún puesto en el Gobierno para usted?".

Lea además: Trump reconoce que Biden ganó pero lo atribuye a un fraude

Y el exmandatario contestó: "Hay cosas que no haría porque Michelle (su esposa) me dejaría. Sí, diría '¿Qué? ¿Vas a hacer qué?", bromeó.

"This is not normal."



Former President @BarackObama tells @Gayleking he felt it was important to draw from his experience as president and speak out, emerging front-and-center, during the election campaign https://t.co/28ilwhcEU8 pic.twitter.com/fmzg8h6OJz