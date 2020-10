Obsesionado por premio de una máquina, acudió a la Policía tras 200 intentos

El video de un joven que no se da por vencido hasta obtener un premio de una máquina de destreza ha llamado la atención de cientos de usuarios en redes sociales.

Se trata de un joven japonés quien, atraído por una máquina de agarrar peluches con una pinza, comienza a intentar llevarse de premio algunos de los muñecos; sin embargo, tras uno y otro intento, el joven no logra ganar ninguno.

Esto despertó una obsesión en el joven de no darse por vencido y lograr agarrar uno de los peluches que, antes de caer por el ducto de salida de la máquina, siempre se soltaban de la pinza.

Fueron 200 los intentos que realizó el joven en una máquina del centro de ocio Sega, en Tokio, y ante la impotencia por no ganar decidió llamar a la Policía, pues estaba seguro que algo no era normal en este aparato para que después de tantos intentos no arrojara un solo premio.

Al llegar los agentes al lugar conocieron la situación y pese a ser algo que causó gracia entre los asistentes que observaron el desespero del joven, los policías sí le dieron importancia y decidieron llamar a un trabajador del lugar para que explicara si algo no funcionaba correctamente en el aparato.

Uno de los trabajadores explicó que se trata de un juego de suerte y destreza y que tal vez eso le faltó al joven para lograr sacar un muñeco de la máquina; pero esto no fue suficiente por lo que le pidieron al empleado mostrar la manera de ganar en este juego.

Pasaron cerca de 100 intentos más por parte del trabajador, sin que este tampoco lograra ganar un premio, razón por la que decidió darle un sacudón a la máquina para reacomodar los peluches y que el joven hiciera un nuevo intento.

Finalmente, tras el llamado a la policía y tras hacer remover los objetos, el joven logró sacar un peluche de la máquina.

Su video se volvió viral en redes sociales donde cientos de usuarios lo aplauden por no darse por vencido y demostrar que no era solo cuestión de suerte o destreza, sino que algo no estaba correcto en la máquina. Otros usuarios por su parte señalan que, pese al resultado, el premio le salió mucho más caro que si lo hubiese comprado.