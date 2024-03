ONG de Derechos Humanos no quiere a más personas como Juan Fernando Petro entre sus integrantes

Rodrigo Ricaurte, director para América Latina y el Caribe de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humano manifestó que lamentablemente Juan Fernando Petro confundió sus funciones como alto comisionado de paz y no estaba autorizado para realizar convenios o acuerdos con nadie, porque él no era el representante legal de la entidad y por ende no estaba autorizado.

Así mismo, manifestó que las constantes reuniones que adelantó Petro no fueron informadas a la entidad y por esto la Comisión Latinoamericana de Derechos Humano se vio involucrada en temas que no tenía nada que ver, cómo el caso de Tierra Alta.

El director, informó que el 19 de enero de 2024, fue expulsado Juan Fernando Petro de La Comisión Latinoamericano de Derechos.

“Los motivos por los cuales nosotros hemos convocado a esta rueda de prensa es porque el señor Juan Fernando Petro ha desviado sus funciones designadas y el cómo alto comisionado de paz, debió trabajar por la paz y no a realizar convenios con ninguna entidad pública o privada porque no estaba autorizado porque no es el representante legal”, argumentó Ricaurte.

Entre las declaraciones que entregó en la rueda de prensa, aseguró que las personas no pueden utilizar la entidad para fines políticos, además, manifestó que, “No queremos trabajar con políticos, sólo con personas involucradas al conflicto que buscar resarcir los daños”.

Rodrigo Ricaurte afirmó que no están dispuestos a tolerar absolutamente nada más de estas gestiones, por lo que expresó que, "Lamentablemente no podría decir que perdemos un gran personaje, antes por lo contrario, para nosotros ha sido muy duro, muy difícil y un alto costo económico, porque cada vez que hay inconvenientes y problemas tenemos que venir del extranjero para dar explicaciones".

Ricaurte aprovechó para afirmar que para la ONG es una ganancia haberlo expulsado porque no quieren más a personas como Juan Fernando Petro y culminó asegurando que la "paz no se negocia, se construye".