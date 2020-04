ONU publica cuento infantil para ayudar a niños y jóvenes a enfrentar la pandemia

Con la colaboración de unas 50 organizaciones del sector humanitario, se ha publicado un cuento para ayudar a los niños a comprender la pandemia de la COVID 19 y aprender a desenvolverse en esta situación.

La elaboración fue impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y Save the Children, entre otras organizaciones.

Bajo el título "Mi héroe eres tú", el libro es una guía para las familias de los niños y para sus amigos sobre cómo gestionar emociones difíciles cuando se enfrentan a esta nueva realidad en rápida evolución.

El cuento está dirigido a niños de entre seis y once años, y relata la historia de Sara, una chica a la que la pandemia le impide ir a la escuela o ver en persona a sus amigos, y que con la ayuda de Ario, un ser mitológico, explica a los lectores cómo protegerse del coronavirus y aceptar medidas como el aislamiento social.

