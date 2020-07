Organizaba marchas contra las cuarentenas y murió por coronavirus

Ángel José Spotorno era un jubilado argentino, seguidor de Mauricio Macri, anticomunista y promotor de marchas contra las cuarentenas que murió el pasado 16 de junio por COVID-19. Spotorno tenía 74 años y vivía en el barrio Mataderos, en Buenos Aires.

Su historia ha llamado la atención durante esta semana en su país y en redes sociales. Spotorno era muy activo en redes sociales. En Facebook, por ejemplo, publicaba videos de manifestaciones o contenido para criticar las medidas decretadas por Alberto Fernández, presidente de Argentina.

También presumía de tener un bueno estado físico, como se puede ver en algunas fotos de su perfil de Facebook. "Tenía un montón de nombres en Facebook y era administrador de grupos de WhatsApp diferentes. Lo bloqueaban a cada rato. Estaba entretenido. Decía que los comunistas no tenían que volver y que no quería ver una bandera roja. Era muy cómico, nos gustaba escucharlo", cuenta su prima Marita Riera en entrevista con InfoBae.

Después empezó a ir a las manifestaciones en el famoso monumento del Obelisco, en Buenos Aires. En ese momento, su prima le reprochó por salir así a las calles en plena pandemia: "Le dije que no entendía por qué hacía esto sabiendo que la mayoría de la gente cumplía la cuarentena y él no. Estaba muy enojada, al punto de decirle que si le llegaba a pasar algo, que deje una notita declarando que no iba a ocupar una cama de terapia intensiva", añade Riera a Infobae, y precisa que incluso él usaba el transporte público.

El 10 de junio empezó a sentirse mal e incluso fue al hospital. Volvió el 13, pero le dijeron que podría ser una alergia. Y el 15 de junio dejó de responderle los mensajes a una compañera de militancia, de un momento a otro. Al siguiente día, una de sus hijas, junto a la policía, lo encontró muerto en el apartamento.

Inicialmente, explica Infobae, se pensó que había sido por infarto, pero el 20 de junio llegaron los resultados de los exámenes que mostraban la causa de la muerte.

Según su prima, él se la pasaba diciendo que no le pasaría nada: "Él estaba tranquilo: decía que nadie lo iba a frenar".

Argentina llegó este martes a 83.426 casos de coronavirus y 1.644 muertos.