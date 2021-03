Organizaciones le piden a Biden retirar apoyo a fumigaciones aéreas en Colombia

Se conoció una carta suscrita por 25 organizaciones internacionales y colombianas dirigida al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la que le piden que su gobierno deje de financiar el programa de erradicación de cultivos ilícitos en Colombia mediante la fumigación aérea de herbicidas, apoyado por su antecesor Donald Trump.

La carta, con fecha del 26 de marzo de este año, argumenta que ese método de erradicación "no sólo no ha logrado los objetivos anteriores, sino que envía un mensaje de crueldad e insensibilidad con el que Estados Unidos no debería seguir asociado. Socavará los acuerdos de paz que son un poderoso legado de la administración Obama-Biden".

Las organizaciones firmantes, entras las que se encuentran el Center for International Environmental Law, Oxfam America, Oxfam Colombia, el Washington Office on Latin America, señalan que "recurrir a la fumigación es como retroceder en el tiempo, ignorando mucho de lo que hemos aprendido sobre lo que funciona y lo que no".

Precisamente la carta cita documentos sobre el daño que las fumigaciones han causado en el pasado, como el informe publicado a finales de 2020 por la Comisión de Política de Drogas del Hemisferio Occidental de Estados Unidos "encontró que la erradicación forzada trajo “enormes costos y pésimos resultados”.

Cita también el pronunciamiento en 2015 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que indica que "el glifosato era "probablemente cancerígeno para los seres humanos".

La misiva, que también firman organizaciones colombiana como el Centro Estudios sobre Seguridad y Drogas, Universidad de los Andes, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Corporación Viso Mutop, entre otros, fue enviada ante el inminente reinicio de estas fumigaciones por parte del gobierno de Colombia, que suspendió las erradicaciones, como lo cuenta la carta, sin haber aplicado una mejor estrategia de erradicación de cultivos ilícitos y asistencia las zonas afectadas por las pasadas aspersiones.

"Tras 20 años de erradicación constante, los agricultores siguen enfrentándose a la misma realidad sobre el terreno".

Las organizaciones le dicen al presidente Biden que "estas personas necesitan ser gobernadas y protegidas por su Estado. Un avión que sobrevuele anónimamente, rociando productos químicos en zonas pobladas, es exactamente lo contrario de eso".

La carta, finalmente, pide a la nueva administración estadounidense contemplar el plan a largo plazo del acuerdo de paz de 2016 que propone una "sustitución de cultivos consultivo y de rápida ejecución, vinculado a un programa de reforma rural más lento pero integral".

